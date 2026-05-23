Wegen gestiegener Kosten fuhr der Automobilclub im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Millionenverlust ein. Das bekommen nun auch die Mitglieder zu spüren – die laut ADAC aber auch profitieren sollen.
23.05.2026 - 16:46 Uhr
München/Speyer - Zum ersten Mal seit sechs Jahren erhöht der ADAC die Jahresbeiträge. Abhängig von der gewählten Mitgliedschaft sollen die Beiträge für Einzelmitglieder zum 1. Januar 2027 um zwischen 10 Euro und 35 Euro im Jahr steigen, beschlossen die Delegierten auf der Hauptversammlung im rheinland-pfälzischen Speyer.