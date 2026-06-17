Viele Menschen in den USA sehen ihre Demokratie durch autokratische Tendenzen der Regierung Trump bedroht. Ein New Yorker Museum setzt ein Zeichen. Was im New York Historical nun zu sehen ist.
17.06.2026 - 03:30 Uhr
New York - Pünktlich zum 250. Jubiläum der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten am 4. Juli eröffnet das New York Historical Museum einen neu gebauten Anbau mit Ausstellungen rund um die Geschichte der Demokratie der USA. Die Eröffnung des neuen Museumsflügels am Donnerstag sei ein "Meilenstein" in der Geschichte des 1804 gegründeten ältesten Museums der Millionenmetropole, sagte Direktorin Louise Mirrer.