Käfigkämpfe vor 25.000 Zuschauern, mitten auf dem Gelände des Weißen Hauses? Der US-Präsident hat große Pläne für das nächste Jahr - und meint es laut seiner Sprecherin „todernst“.

red/dpa 04.07.2025 - 11:22 Uhr

US-Präsident Donald Trump will Käfigkämpfe auf dem Gelände des Weißen Hauses abhalten. Im kommenden Jahr werde er anlässlich des 250. Unabhängigkeitstages der USA einen Kampf der Ultimate Fighting Championship (UFC) mit bis zu 25.000 Zuschauern organisieren, kündigte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) vor Anhängern im Bundesstaat Iowa an.