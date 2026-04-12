Seine Texte sind oft rätselhaft, sein Gesang prägnant, sein Auftritt bodenständig, sein Erfolg seit Jahrzehnten riesig: Wie macht er das nur? Eine Annäherung zum 70. Geburtstag von Herbert Grönemeyer.
12.04.2026 - 04:30 Uhr
Bochum/Berlin - Er nuschele bis zur Unverständlichkeit, idealisiere das Ruhrgebiet, das er längst verlassen hat, könne weder gescheit singen noch tanzen: Kritiker haben Herbert Grönemeyer vieles vorgeworfen. Trotzdem zählt er seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Künstlern Deutschlands. Wie macht er das nur? Fünf Thesen zum Phänomen Grönemeyer – zu seinem heutigen 70. Geburtstag.