 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Undank der Beschenkten

Zum Biosphären-Aus in Oberschwaben Undank der Beschenkten

Zum Biosphären-Aus in Oberschwaben: Undank der Beschenkten
1
Idyllische Kulisse: Die Gemeinde Seekirch am Federsee. Das Gewässer sollte der Mittelpunkt des neuen Biosphärengebiets werden. Dazu kommt es nun nicht. Foto: dpa/Thomas Warnack

In Oberschwaben entsteht nach langen Debatten doch kein Biosphärengebiet. Der Schmerz darüber ist klein. Die Gegner hatten leichtes Spiel, meint unser Autor Rüdiger Bäßler.

Politik/Baden-Württemberg: Rüdiger Bäßler (rub)

Ob das abrupte Scheitern eines dritten Biosphärengebiets in Oberschwaben noch einmal bereut werden wird: Wer weiß das schon? Fest steht, dass dieser Plan, festgeschrieben im geltenden Koalitionsvertrag, wohl nie eine Chance hatte. Nicht nur, weil starke Lobbygruppen aus Wald- und Grundbesitzern eine Gegenkampagne aufzogen, deren Grundton war, Oberschwaben werde durch eine unberechenbare UNESCO, die ständig Umwelt- und Klimaregeln verschärfe, entmündigt und behindert. Nicht nur, weil der CDU-Agrarminister Hauk beizeiten begann, sich diesem Widerstand in Volksreden anzuschließen und damit das politische Klima beeinflusste. Auch nicht allein, weil Klimaprojekte zunehmend hinter dem Ziel zurückstehen müssen, Baden-Württembergs Wohlstand zu sichern.

 

Teilnahmslosigkeit regionalpolitischer Kreise

Der entscheidende Webfehler der ganzen Sache ist die Grundannahme landespolitischer Kreise, Oberschwaben könne durch ein Bioshärengebiet mit all seinen finanziellen Fördermöglichkeiten strukturell geholfen werden, und es werde dankbar dafür sein. Allein: Es gibt gar keine messbare oberschwäbische Identität, bloß stolze Städte und Gemeinden mit durchaus disparaten Interessen. Da ist kein flächendeckend nachweisbares Gefühl der Benachteiligung, kein Gestern, das nicht ins Morgen findet, wenige Einöden, keine putzigen Traditionen, die der Zukunft hinderlich sind. Das ist der Grund für die überwiegende Teilnahmslosigkeit regionalpolitischer Kreise und das leichte Spiel der um Profite besorgten Gegner, die sich so empört gebärdeten. Weil das so ist, muss man das Scheitern des Biosphärengebiets nicht bedauern.

Unsere Empfehlung für Sie

Frust und Freude in Oberschwaben: Nach dem Aus fürs Biosphärengebiet

Frust und Freude in Oberschwaben Nach dem Aus fürs Biosphärengebiet

Nach dem Ausstieg dreier oberschwäbischer Kommunen aus den Planungen wirft ein kommunaler Steuerungskreis hin. Das Umweltministerium spricht von einer verpassten Chance für die Region.

Aus welchem Topf hingegen die notwendige Vernässung der oberschwäbischen Moore zur Eindämmung des CO2-Ausstoßes finanziert werden soll, diese Frage bleibt.

Weitere Themen

Razzia auch in Region Stuttgart: Maschinen nach Russland geliefert? Geschäftsführer in U-Haft

Razzia auch in Region Stuttgart Maschinen nach Russland geliefert? Geschäftsführer in U-Haft

Der Geschäftsführer einer Firma aus dem Raum Tübingen soll entgegen geltender Sanktionen teure Maschinen nach Russland ausgeführt haben. Es geht um einen Millionenbetrag.
Ritter Sport schockiert Haferriegel-Hersteller mit Streit ums Quadrat

David gegen Goliath Streit ums Quadrat – Haferriegel-Hersteller von Ritter Sport „schockiert“

Ein Haferriegel in quadratischer Form? Da versteht Ritter Sport keinen Spaß und verklagt eine kleine Firma aus Mannheim. Doch dort will man sich nicht einschüchtern lassen.
Von Lea Krug
Klage vor Verfassungsgericht: Karlsruhe: Durchsuchung von Redakteurswohnung rechtswidrig

Klage vor Verfassungsgericht Karlsruhe: Durchsuchung von Redakteurswohnung rechtswidrig

Die Wohnung eines Redakteurs von Radio Dreyeckland wurde nach einem Link auf seiner Homepage von Ermittlern durchsucht. Dagegen legte der Journalist Beschwerde ein - mit Erfolg.
In Karlsruher Revier: Rattenplage bei der Polizei? Innenministerium wirft FDP Unterstellung vor

In Karlsruher Revier Rattenplage bei der Polizei? Innenministerium wirft FDP Unterstellung vor

Von einer Rattenplage in einem Karlsruher Polizeirevier hatte die FDP gesprochen – und Innenminister Strobl aufgefordert, die Sache zu prüfen. Jetzt wehrt sich das Ministerium.
Von Florian Dürr
Zum Biosphären-Aus in Oberschwaben: Undank der Beschenkten

Zum Biosphären-Aus in Oberschwaben Undank der Beschenkten

In Oberschwaben entsteht nach langen Debatten doch kein Biosphärengebiet. Der Schmerz darüber ist klein. Die Gegner hatten leichtes Spiel, meint unser Autor Rüdiger Bäßler.
Von Rüdiger Bäßler
Bestechungsskandal in Stuttgart: Justizministerin: „Schwarze Schafe“ bei Datenzugriffen

Bestechungsskandal in Stuttgart Justizministerin: „Schwarze Schafe“ bei Datenzugriffen

Ein Anschlag auf einen Security-Mitarbeiter führt zu einem Bestechungsskandal. Angestellte der Staatsanwaltschaft sollen Daten verkauft haben. Die Spur führt bis zur zentralen Software.
Neuhausen: Opfer eines Giftköders? Hund stirbt im Enzkreis

Neuhausen Opfer eines Giftköders? Hund stirbt im Enzkreis

Ein Hundebesitzer geht mit seinem Mischling im Enzkreis Gassi. Wenig später ist das Tier tot. Weil es Gift gefressen hat?
Frust und Freude in Oberschwaben: Nach dem Aus fürs Biosphärengebiet

Frust und Freude in Oberschwaben Nach dem Aus fürs Biosphärengebiet

Nach dem Ausstieg dreier oberschwäbischer Kommunen aus den Planungen wirft ein kommunaler Steuerungskreis hin. Das Umweltministerium spricht von einer verpassten Chance für die Region.
Von Rüdiger Bäßler
Der Winter ist da!: Hier ist in Baden-Württemberg der erste Schnee gefallen

Der Winter ist da! Hier ist in Baden-Württemberg der erste Schnee gefallen

In einigen Teilen Baden-Württembergs hat es in dieser Woche bereits geschneit. Wo liegt bereits Schnee – und wie viel?
Von Michael Bosch
Baden-Württemberg: Bleibt der Schnee liegen?

Winterwetter in Baden-Württemberg Bleibt der Schnee liegen?

In vielen Teilen Baden-Württembergs schneit es diese Woche, teils auch kräftig. Wie stehen die Chancen, dass der Schnee liegen bleibt?
Von Lukas Böhl
Weitere Artikel zu Kommentar
 
 