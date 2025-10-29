Der Freiburger Anwalt und Ex-Stadtrat Michael Moos ist bei der KZ-Gedenkstätteninitiative Leonberg zu Gast. Mit dabei hat er sein Buch „Und nichts mehr wurde wie es war...“.
29.10.2025 - 15:04 Uhr
Einen ganz besonderen Gast hat die KZ-Gedenkstätteninitiative Leonberg an diesem Sonntag, 2. November, zu Gast. Im Haus der Begegnung, Eltinger Straße 23, liest der Freiburger Anwalt und ehemalige Stadtrat Michael Moos aus seinem Buch „Und nichts mehr wurde wie es war...“. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr, im Anschluss gibt es die Gelegenheit für Gespräche mit dem Autor. Die Lesung findet mit Blick auf den Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November statt.