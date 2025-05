32 Gräber in Waiblingen machen sichtbar, was oft abstrakt bleibt: Der Nazi-Terror war näher, als viele glauben. Was der DGB am 8. Mai fordert, geht über Erinnerung hinaus.

Frank Rodenhausen 09.05.2025 - 14:44 Uhr

Von fern wirken sie abstrakt, die Millionen Opfer des Nazi-Terrors. Doch 32 Gräber in Waiblingen holen das Grauen in die Nähe: Sie stehen symbolisch für mehr als 1300 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die im Rems-Murr-Kreis ausgebeutet und ermordet wurden. Der Kreisverband des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) hat ihrer am 8. Mai gedacht. Vor dem stillen Gedenken hatten Ehrenamtliche die Gedenktafel und die Grabsteine gesäubert – ein Zeichen gelebter Erinnerung.