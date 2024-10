Ende 2024 drohen Gutachten zum Albaufstieg der Autobahn im Kreis Göppingen ungültig zu werden. Daher eilt die Planfeststellung. Bei der B 10 wollen die Verantwortlichen beide Abschnitte bis Geislingen-Ost am Stück realisieren. Kreisräte zeigen sich ungeduldig.

Daniel Grupp 14.10.2024 - 06:00 Uhr

Demonstrationen, Resolutionen, Protestfahrten nach Berlin und Stuttgart – jetzt kündigte Landrat Edgar Wolff ein Treffen von Bürgermeistern des Landkreises mit Regierungspräsidentin Susanne Bay (Grüne) an. Dabei soll es um den Neubau des Albaufstiegs der A 8 gehen. Aber auch die weitere Entwurfsplanung der neuen B 10 zwischen Gingen-Ost und Geislingen-Ost brennt den Kreispolitikern unter den Nägeln. Zwar haben all die Aktionen in den vergangenen Jahrzehnten offenkundig wenig zur Beschleunigung des Straßenbaus im Kreis beigetragen. Dennoch glauben die Kreis- und Lokalpolitiker, den Druck hochhalten zu müssen.