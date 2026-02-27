Zum Nichtstun verurteilt: Drogen um das Leben auszuhalten – Sucht und Migration in Stuttgart

Faruk Özkan schaut auf die Uhr. Um 11 Uhr sollte ihn eigentlich ein Klient in seinem Büro aufsuchen. Es ist 11.15 Uhr, als die Klingel zu hören ist. „Das könnte er sein“, sagt er mit zurückhaltender Aufregung. Der Klient ist kokainabhängig, er hat weder ein Telefon noch sonst eine Möglichkeit, von anderen erreicht zu werden. Nur dieser Termin alle zwei Wochen gibt ihm die Möglichkeit, Zugang zu einer Welt zu finden, in der ihm mit seiner Sucht geholfen werden kann. Doch es war falscher Alarm. Der Klient erscheint an diesem Tag nicht.

Faruk Özkan ist Sozialarbeiter. Der 63-Jährige arbeitet bei Release in Stuttgart Mitte. Der Hilfsorganisation die mit suchtkranken Menschen arbeitet und ihnen Auswege aus der Sucht vorschlägt oder sie begleitet. Der 64-Jährige ist eine Art Legende in der Einrichtung. Für seine Arbeit hat er 2025 den Rommel-Preis erhalten. Er war einer der ersten Menschen in Baden-Württemberg, die erkannt haben, dass Menschen aus Gastarbeiterfamilien einer besonderen Gefährdung ausgesetzt waren.

Zugang zum deutschen Suchthilfesystem ist vielen nicht bekannt

Darüber wie viele Menschen mit Migrationsgeschichte wirklich süchtig sind, gibt es nur wenige verlässliche Zahlen. Dennoch setzt sich beispielsweise die Drogenagentur der Europäischen Union (Euda) mit dem Thema auseinander. Insbesondere auch mit der Frage, welche Hilfe man Menschen mit Fluchterfahrung leisten sollte, die nach erlebten Traumata in eine Sucht geraten. Ursachen für eine Drogensucht könnten nach Angaben der Euda auch Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit und Armut sein. Probleme, die bei Menschen, die aus anderen Ländern in Deutschland Zuflucht gesucht haben, sehr verbreitet sind.

Laut Angaben der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen besteht ein weiteres Problem darin, dass zahlreichen Menschen mit Migrationsgeschichte die Zugänge zum deutschen Suchthilfesystem nicht einmal bekannt seien. Neben der Überwindung einer Sprachbarriere sei es auch wichtig, diese Menschen kultursensibel zu behandeln, um ihnen zu helfen.

Probleme mit suchtkranken Kindern in Gastarbeiterfamilien

Das hat auch Faruk Özkan schon früh in seinem Arbeitsumfeld beim Sozialdienst der Arbeiterwohlfahrt in den 90er Jahren erkannt. Er habe damals zufällig erfahren, dass viele türkische Familien, die er betreute, Probleme mit ihren suchtkranken Kindern hatten. Faruk selbst ist 1978 mit 16 Jahren aus der Türkei nach Deutschland eingewandert und spricht daher fließend türkisch.

„Es gab damals viele Jugendliche, die als Teenager komplett aus ihrem Leben in der Heimat herausgerissen wurden“, sagt er. Laut der Landeszentrale für politische Bildung sind seit der Gründung des Landes Baden-Württemberg mehr als 17 Millionen Gastarbeiter ins Land eingereist. Özkan sagt, dass es in Deutschland an Angeboten gefehlt hätte, diesen Menschen einen Zugang in die deutsche Mehrheitsgesellschaft zu verschaffen. Er habe ihnen daher selbst ein Hilfsangebot schaffen wollen. Er war im Jahr 1997 der erste türkischsprachige Suchtberater in Baden-Württemberg. Bei Release hat er damals speziell ein Suchthilfeangebot für Menschen aus der Türkei geschaffen.

Opiumkonsum unter Afghanen

Heute wird die Expertise von Faruk Özkan zudem wieder mehr gefragt. Gerade in einer Stadt wie Stuttgart, in der fast 50 Prozent der Einwohner einen Migrationshintergrund haben. Besonders schwer hätten es beispielsweise Menschen, die in Deutschland lebten, deren Asylbescheid abgelehnt wurde und die mit einer Duldung hier seien. Viele Flüchtlinge mit Suchterfahrung kämen zudem aus Ländern, in denen Drogen zur Selbstmedikation verwendet würden. In Afghanistan sei der Opiumkonsum lange Zeit etwas alltägliches gewesen. Bis zur Machtergreifung der Taliban galt Afghanistan als einer der größten Opium-Produzenten der Welt.

„Ich kenne Menschen mit Fluchterfahrung, die Drogen konsumieren, damit sie überhaupt funktionieren und das Leben aushalten können. Sie benutzen es zum Schlafen oder um ihre Schmerzen zu lindern“, sagt er. So ähnlich sei es auch bei jenen Kindern der Gastarbeitergeneration gewesen, die sich perspektivlos gefühlt hätten, weil sie keinen Anschluss an die Gesellschaft fanden. „Diese Menschen sind oft zum Nichtstun verurteilt“, sagt Özkan weiter. Gerade wenn sie keine Arbeitserlaubnis hätten. Was es brauche, seien daher spezielle Hilfsangebote für Menschen, die unter diesen besonderen Lebensumständen lebten.

Wichtige Stütze für Asylbewerber weggefallen

Die Aussicht darauf, dass diesen Menschen geholfen werde, sei jedoch im neuen Jahr besonders erschwert worden. Zum einen seien für den Stuttgarter Doppelhaushalt weniger Geld für Suchthilfeangebote vorgesehen gewesen. Zum anderen sei ein weiteres Hilfsangebot weggefallen, das gerade Asylsuchenden eine Hilfe zur Integration in die Gesellschaft geboten hätte.

Faruk Özkan ist Sozialarbeiter bei der Drogenberatungsstelle Release. Foto: Philip Mallmann

Julia Hälbich ist in der Geschäftsleitung des Stuttgarter Sozialunternehmens Neue Arbeit. Sie hat sich bisher unter anderem darum gekümmert, dass Asylbewerbern nach Paragraph 5 des Asylbewerberleistungsgesetzes Jobs vermittelt wurden. Diese Arbeiten, die für eine geringe Aufwandsentschädigung geleistet werden konnten, werden eigentlich kommunal finanziert.

„Im Jahr 2026 ist die Finanzierung einfach weggefallen, weil kein Geld mehr da war“, sagt Hälbich. Laut den Experten habe das die Notlage vieler asylsuchender Menschen in Stuttgart nochmals verschlimmert. Ihnen sei ein wichtiger Zugang zur Gesellschaft weggefallen, weil sie nicht arbeiten können.

Krankmachende Lebensumstände

Faruk Özkan sagt, es gebe in Stuttgart noch viel zu tun, um das Thema Sucht zu besiegen. „Meine Erfahrung zeigt: Es spielt keine Rolle, wo ein Mensch herkommt oder wer jemand ist. Wichtig ist, die Lebenslage des Betroffenen wirklich zu verstehen“, sagt er. Dafür sei es wichtig, als Gesellschaft keine krankmachenden Lebensumstände zu dulden und sich zu machen, die Ursachen der Sucht zu bekämpfen. Sucht sei ein Symptom für eine tiefergehende Perspektivlosigkeit, die man bekämpfen müsse.