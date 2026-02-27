Zum Nichtstun verurteilt Drogen um das Leben auszuhalten – Sucht und Migration in Stuttgart
Menschen mit Migrationsgeschichte sind besonders gefährdet durch Armut und Perspektivlosigkeit in eine Sucht zu geraten. Faruk Özkan hilft dieser Gruppe.
Faruk Özkan schaut auf die Uhr. Um 11 Uhr sollte ihn eigentlich ein Klient in seinem Büro aufsuchen. Es ist 11.15 Uhr, als die Klingel zu hören ist. „Das könnte er sein“, sagt er mit zurückhaltender Aufregung. Der Klient ist kokainabhängig, er hat weder ein Telefon noch sonst eine Möglichkeit, von anderen erreicht zu werden. Nur dieser Termin alle zwei Wochen gibt ihm die Möglichkeit, Zugang zu einer Welt zu finden, in der ihm mit seiner Sucht geholfen werden kann. Doch es war falscher Alarm. Der Klient erscheint an diesem Tag nicht.