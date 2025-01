Ein islamkritischer Mann hat Schweden 2023 mit Koranverbrennungen in eine diplomatische Krise gestürzt. Nun wurde er Berichten zufolge getötet – während er live auf Tiktok zu sehen gewesen sein soll.

red/dpa 30.01.2025 - 11:12 Uhr

Ein Mann, der Schweden mit regelmäßigen Koran-Verbrennungen im Sommer 2023 in eine größere diplomatische Krise gestürzt hat, ist übereinstimmenden Medienberichten zufolge erschossen worden. Der gebürtige Iraker wurde demnach in der Nacht in seiner Wohnung in der Stadt Södertälje südwestlich von Stockholm mit Schussverletzungen gefunden, denen er später erlag. Das berichteten unter anderem der Rundfunksender SVT und die Zeitungen „Dagens Nyheter“, „Aftonbladet“ und „Expressen“.