 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Kultur

  4. Cees Nootebooms letzte Fahrt

Zum Tod des holländischen Autors Cees Nootebooms letzte Fahrt

Zum Tod des holländischen Autors: Cees Nootebooms letzte Fahrt
1
Cees Nooteboom (1933 – 2026) Foto: picture alliance / dpa

In seinen literarischen Erkundungen hat der zu den großen Autoren der Gegenwart zählende Niederländer die Tiefen von Zeit und Raum ausgelotet. Nun ist er mit 92 Jahren gestorben.

Kultur: Stefan Kister (kir)

Was macht einen zu dem, der man ist? Mit dieser Frage bricht der Protagonist von Cees Nootebooms Debüt „Philip und die anderen“ 1955 in die Welt auf, getrieben von der Ahnung, dass so etwas wie Identität nicht feststeht, sondern sich erst im Unterwegssein bildet. Jener Philip, der durch Europa streift und sich selbst sucht, indem er sich entfernt, könnte man als eine Art Galionsfigur für die Erkundungsfahrten des holländischen Schriftstellers begreifen, in dessen Schreiben Reisen bis zur letzten Station das beherrschende Motiv geblieben ist.

 

Der Weg dieses nomadischen Denkers führt nach Spanien, über „Umwege nach Santiago“, seinem vielleicht berühmtesten Reisebuch, in die Länder der Karibik, nach Asien, in Städte wie Sevilla, Venedig und immer wieder Berlin, wo er den Mauerfall erlebt und in einer eindringlichen Momentaufnahme verewigt hat. Berlin ist auch Schauplatz des Romans, der ihm 1980 den internationalen Durchbruch beschert. In „Rituale“ gerät ein melancholischer Einzelgänger in die Sackgasse radikaler Lebensentwürfe, vergeblichen Versuchen, seinem Dasein durch asketisch-religiöse oder sexuelle Praktiken eine festen Umriss zu geben.

Nootebooms grenzenlose Literatur: Von Poseidon zu Hieronymus Bosch

Die Form, die der 1933 in Den Haag Geborene für sein literarisches Œuvre findet, ist so offen wie die Welterfahrung, die es abbildet. Roman, Essay und Reisebericht gehen oft nahtlos ineinander über, und nicht nur zwischen Gattungen fallen die Grenzen, sondern auch zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Nooteboom korrespondiert in „Briefen an Poseidon“ mit dem antiken Gott der Meere. Und eine seiner Zeitreisen führt durch das Werk des Traumvisionärs Hieronymus Bosch. Dessen dunkle Welt rückt darin in nächste Nähe zur Wirklichkeit. In einem Gemälde des heiligen Christophorus, dem Schutzheiligen aller Reisenden, entdeckt der Betrachter die gleiche Körperhaltung wie auf dem Foto eines Soldaten, der an der türkischen Küste ein totes Kind ans Ufer trägt.

Unsere Empfehlung für Sie

Jetzt den Literatur-Newsletter abonnieren

Literatur-Newsletter aus der Redaktion Jetzt "StZ Lesezeichen" abonnieren

Bücher sind Schlüssel zur Welt: Jeden Mittwochvormittag schicken wir Ihnen mit dem Newsletter "StZ Lesezeichen" eine Auswahl unserer besten Geschichten aus dem literarischen Leben nach Hause.

Nooteboom wuchs in einer streng katholischen Umgebung auf, geprägt vom frühen Tod seines Vaters bei einem britischen Bombenangriff im Jahr 1945. Erfahrungen des Krieges sind wiederkehrende Motive in seinem Werk, seinen Kosmopolitismus können sie nicht erschüttern. „Jedes Buch ist ein Versuch, in die Welt zu reisen, die nicht meine ist“, sagt der Autor einmal in einem Interview. Wo er zuhause ist, bringt der Titel seiner späten Lebensbilanz auf den Punkt: „Hotel Nooteboom“: ein Buch wie ein Hotel mit vielen Zimmern, in denen sich Weggefährten und Wesensverwandte aus allen Zeiten rund um den Globus noch einmal begegnen.

Jetzt schließt es seine Türe. Am 11. Februar hat die Lebensreise des 92-Jährigen in seiner Wahlheimat Menorca ihr Ende gefunden. Was macht einen nun zu dem, der man ist? „Man kann nicht wissen, was man ist, ohne sich an das zu erinnern, was man war“, sagte Nooteboom einmal, „aber das, was man war, ist eine Geschichte, und sie ändert sich mit dem, der sie erzählt.“ Jetzt müssen das andere übernehmen.

Weitere Themen

Antoine Tamestit: Er dirigiert mit dem Bratschenbogen

Antoine Tamestit Er dirigiert mit dem Bratschenbogen

Als „Artist in Residence“ kuratiert Antoine Tamestit beim SWR Symphonieorchester mehrere Konzerte. Dabei setzt der Bratschist besondere Akzente, etwa mit ungarischer Musik.
Von Georg Rudiger
Galerie Kernweine: Dämonen-Schau zwischen Mythos und Moderne

Galerie Kernweine Dämonen-Schau zwischen Mythos und Moderne

„Demons“ – ein Magazin- und Ausstellungsprojekt von Isabelle Mayer und David Spaeth – widmet sich in der Galerie Kernweine in Stuttgart den ambivalenten Zwischenräumen unserer Kultur.
Von Gunther Reinhardt
Ausstellung in Stuttgart: So sieht der Maler James Bartolacci die Clubs in New York City

Ausstellung in Stuttgart So sieht der Maler James Bartolacci die Clubs in New York City

Queere Kultur in New York City ist gefährdet – der Maler James Bartolacci nimmt uns mit in die Nächte und die Clubs. Überzeugen die Bilder auch künstlerisch?
Von Nikolai B. Forstbauer
Konferenz der Ballettschulen: Tanz mit Grenzen? Nicht nur Nationalismus wird für den Tanznachwuchs zum Problem

Konferenz der Ballettschulen Tanz mit Grenzen? Nicht nur Nationalismus wird für den Tanznachwuchs zum Problem

Die Ausbildungsstätten für Tanz in Deutschland schlagen Alarm: Sparmaßnahmen und Nationalisierung entziehen jungen Talenten die Chance auf eine tragfähige Zukunft in ihrer Kunst.
Von Andrea Kachelrieß
Im Alter von 92 Jahren: Stuttgarter Dirigenten-Legende Helmuth Rilling ist tot

Im Alter von 92 Jahren Stuttgarter Dirigenten-Legende Helmuth Rilling ist tot

Helmuth Rilling, weltweit bekannter Dirigent und Begründer der Internationalen Bachakademie in Stuttgart, ist gestorben.
Von Tim Schleider
James Van Der Beek ist tot: „Dawson’s Creek“-Schauspieler im Alter von 48 Jahren gestorben

James Van Der Beek ist tot „Dawson’s Creek“-Schauspieler im Alter von 48 Jahren gestorben

US-Schauspieler James Van Der Beek wurde durch die Teenieserie „Dawson’s Creek“ weltweit bekannt. 2024 gab er bekannt, an Darmkrebs erkrankt zu sein. Nun ist er mit 48 Jahren gestorben.
Neu im Kino: Wie viel Sex steckt in „Wuthering Heights“?

Neu im Kino Wie viel Sex steckt in „Wuthering Heights“?

Der englische Klassiker „Sturmhöhe“ von Emily Brontë ist schon oft verfilm worden. Aber so viel Erotik wie hier hat man anderswo noch nicht gesehen.
Von Martin Schwickert
Olympische Winterspiele: Diese 10 Filme, Serien und Romane sollten Wintersport-Fans kennen

Olympische Winterspiele Diese 10 Filme, Serien und Romane sollten Wintersport-Fans kennen

Passend zu den Olympischen Winterspielen gibt es allerlei Bücher, Filme und Serien, die sich mit dem Thema Wintersport befassen. Hier eine Auswahl.
Von Katrin Maier-Sohn
„The Prototype“: Teddy bekommt Hauptrolle in neuem Film von Prime Video

„The Prototype“ Teddy bekommt Hauptrolle in neuem Film von Prime Video

Der aus Mössingen stammende Comedian Teddy Teclebrhan spielt in dem Actionfilm „The Prototype“ einen Autodieb. Der Film soll ab 2027 bei Prime Video zu sehen sein.
Von Gunther Reinhardt
„Sommer 24“ von Navid Kermani: Die liberale Demokratie steckt in der Krise – dieser Roman ist die Rettung

„Sommer 24“ von Navid Kermani Die liberale Demokratie steckt in der Krise – dieser Roman ist die Rettung

Seit dem „Sommer 24“ hat sich die Weltlage nicht unbedingt verbessert. Wer sie verstehen will, kommt an dem neuen Roman von Navid Kermani nicht vorbei.
Von Stefan Kister
Weitere Artikel zu Nachruf Autor Literatur Reisen Berlin Video
 
 