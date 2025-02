Vor 100 Jahren ist Friedrich Ebert gestorben, Deutschlands erstes demokratisch gewähltes Staatsoberhaupt. Sein Tod war eine Zäsur für die Weimarer Republik.

Armin Käfer 27.02.2025 - 13:29 Uhr

Die Vorgeschichte der Demokratie in Deutschland spielt auch an ärmlichen Schauplätzen. Einer von ihnen ist ein Hinterhof in der Heidelberger Altstadt. Von dort führt eine steile Stiege ins erste Obergeschoss des Hauses an der Pfaffengasse mit der Nummer 18. Eine niedere Holztür öffnet den Blick in ein verwinkeltes Quartier: Auf 45 Quadratmetern lebte einst eine achtköpfige Familie. Die Wohnstube war zugleich Schneiderwerkstatt und nachts Schlafkammer der Kinder. Die Decken hängen nur eine Handbreit über den Köpfen der Besucher. Ein Zeitgenosse aus den 1920er- Jahren berichtet: „Die Zimmer sind ungenügend belüftet, die Sonne hat nirgends Zutritt, verbrauchte Luft herrscht überall.“