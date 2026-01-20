Auch wenn Superlative nicht seine Sache waren, eines ist Erwin Widmaier nicht abzusprechen: Sage und schreibe 37 Jahre lang – von 1975 bis 2012 – saß er für die Freien Wähler im Leonberger Gemeinderat, davon lange Zeit als Fraktionsvorsitzender.

Es ist die Zeit gewesen, in der das Gremium von besonders wortgewaltigen Protagonisten geprägt war – sei es Alwin Grupp von der CDU, Jürgen Stolle von den Sozialdemokraten oder Eberhard Schmalzried von der Grün-Alternativen Bürgerliste, wie sich die Grünen in Leonberg damals noch nannten. Der politische Diskurs war damals härter, aber dennoch respektvoll.

Nachruf auf Erwin Widmaier: Ein Mann, der aus Überzeugung handelte

Der Schlossermeister Erwin Widmaier war ein Freier Wähler im besten Sinne des Wortes, unabhängig in seinen Gedanken und klar in der Sprache. Das heutzutage oft übliche glattgebügelte Politsprech war seine Sache nicht. „Ich lasse mich von niemandem unter Druck setzen“, hat er einmal im Sommergespräch mit unserer Redaktion auf die Frage geantwortet, ob er nicht auch auf die anderen Fraktionen Rücksicht nehmen müsse. Widmaier machte das, was er im Interesse der Menschen für richtig hielt.

Auch die Tochter ging in die Politik – aber bei den Grünen

Hart, aber herzlich: So war der Eltinger, der stets Respekt vor konträren Meinungen hatte. Dieses liberale Gedankengut reichte bis in die eigene Familie. Birgit, die Tochter von Doris und Erwin Widmaier, trat in die politischen Fußstapfen ihres Vaters. Dies aber nicht etwa bei den Freien Wählern, sondern bei den Grünen.

Birgit Widmaier, stellvertretende Fraktionschefin der Grünen im Leonberger Gemeinderat Foto: Simon Granville

Inzwischen ist sie im Gemeinderat stellvertretende Fraktionschefin mit finanzpolitischer Expertise. Dass Vater und Tochter unterschiedlichen „Fakultäten“ angehörten, schmälerte ihr persönliches Verhältnis nicht.

Zum Abschied gab es die Leonberger Bürgermedaille

Zum März 2012 schied Erwin Widmaier aus dem Gemeinderat aus und bekam zum Abschied die selten verliehene Bürgermedaille der Stadt. Das Amt des Fraktionschefs hat seither Axel Röckle inne, der die pragmatische ideologiefreie Linie seines Vorgängers weiterführt.

Seit seinem Abgang aus der aktiven Kommunalpolitik war es ruhig geworden um den Mann aus dem Herzen von Eltingen. Nun ist Widmaier im Alter von 91 Jahren gestorben. Wie sehr ihm die Nächstenliebe und seine Heimat am Herzen lagen, zeigt sich auch daran, dass seine Familie statt Blumen um Spenden für das Leonberger Hospiz oder für die Erhaltung der Michaelskirche bittet. Es ist jenes Gotteshaus, in dessen Schatten Widmaier gelebt hat.