Zum Tod von Erwin Widmaier Hart, aber herzlich: Langjähriger Leonberger Stadtrat verstorben
37 Jahre lang war der Freie Wähler Erwin Widmaier im Leonberger Gemeinderat. Nun ist er im Alter von 91 Jahren gestorben.
Auch wenn Superlative nicht seine Sache waren, eines ist Erwin Widmaier nicht abzusprechen: Sage und schreibe 37 Jahre lang – von 1975 bis 2012 – saß er für die Freien Wähler im Leonberger Gemeinderat, davon lange Zeit als Fraktionsvorsitzender.