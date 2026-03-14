Der Bundespräsident würdigt Jürgen Habermas als prägenden Denker der Bundesrepublik. Deutschland habe ihm unendlich viel zu verdanken.
14.03.2026 - 17:28 Uhr
Berlin - Durch den Tod des Philosophen Jürgen Habermas hat Deutschland aus Sicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier "einen großen Aufklärer" verloren. Habermas habe die Widersprüche der Moderne durchmessen, heißt es in einem Kondolenzschreiben an Habermas' Kinder. Habermas war am Samstag im Alter von 96 Jahren in Starnberg gestorben, wie der Suhrkamp Verlag unter Berufung auf die Familie der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.