red/AFP 28.02.2025 - 11:16 Uhr

Nach dem Tod von Hollywoodstar Gene Hackman und seiner Frau will die Polizei am Freitag neue Informationen zu den Ermittlungen bekanntgeben. Der Sheriff von Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico kündigte für 15.00 Uhr (Ortszeit, 23.00 MEZ) eine Pressekonferenz mit der Feuerwehr an. Die Leichen des 95 Jahre alten Schauspielers und seiner 63 Jahre alten Ehefrau Betsy Arakawa waren am Mittwoch in ihrem Haus in Santa Fe entdeckt worden. Die Polizei stuft die Umstände als „verdächtig“ ein.