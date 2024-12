Der Theatermann und ehemalige Intendant des Stuttgarter Schauspiels, Jürgen Bosse, ist mit 85 Jahren gestorben.

Roland Müller 10.12.2024 - 14:04 Uhr

Er hat es nicht leicht gehabt in Stuttgart. Als Jürgen Bosse 1988 die Intendanz im Schauspiel des Staatstheaters antrat, übernahm er ein schweres Erbe. Sein Vorgänger Ivan Nagel setzte auf Jung- und Altstars, die von überall eingeflogen wurden: Ulrich Tukur, Martin Wuttke, Anne und David Bennent, Hans-Michael Rehberg, Gert Voss. Dann der Kontrast: der jedem Jet-Set-Theater abholde Bosse, der mit einem No-Name-Ensemble aus Mannheim angereist kam und es in der Landeshauptstadt mit einem starverwöhnten Publikum zu tun bekam, mit dem er bis zu seinem vorzeitigen Abgang 1993 nicht warm werden konnte. Jetzt ist der Theatermann, der sich auch selbst im Weg stehen konnte, in Essen mit 85 Jahren gestorben.