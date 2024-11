Was hätten Frank Sinatra, Aretha Franklin oder Michael Jackson nur ohne Quincy Jones gemacht? Nun ist der legendäre Musikproduzent im Alter von 91 Jahren gestorben.

Gunther Reinhardt Thomas Morawitzky und 04.11.2024 - 13:29 Uhr

Wenn dieser Mann aus seinem musikalischen Leben erzählte, von der Arbeit mit Frank Sinatra und Ella Fitzgerald, Ray Charles und Aretha Franklin, Donna Summer und Michael Jackson konnte er manchmal selbst nicht glauben, was er alles erlebt hat. „It blows my mind, too! Sometimes it feels like somebody else“, verriet uns Quincy Jones vor ein paar Jahren im Interview: Ich kann das selbst nicht fassen, manchmal fühlt es sich so an, als ob das jemand anders ist. Doch all das war er. Jetzt ist der Produzent, Musiker, Songwriter und Arrangeur im Alter von 91 Jahren gestorben.