Beim Spielen mit dem Kind oder Zu-Bett-Bringen sind Väter oft genauso häufig dabei wie die Partnerin. Wird der Nachwuchs krank, sieht es anders aus. Was eine Forscherin zu den möglichen Gründen sagt.
13.05.2026 - 10:00 Uhr
Wiesbaden - Bei der familiären Kinderbetreuung beteiligen sich Väter in Europa einer Studie zufolge vor allem an interaktiven Aufgaben wie Spielen. Auch beim Zubettbringen oder dem Organisieren von Freizeitaktivitäten gibt in den untersuchten neun Ländern jeweils die Mehrheit der Väter an, dies mindestens ebenso häufig zu übernehmen wie ihre Partnerin. Das geht aus einer Auswertung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) in Wiesbaden hervor. Die Anteile variieren zwischen 68 Prozent in Deutschland und 95 Prozent in Norwegen.