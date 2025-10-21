Nicolas Will aus Baden-Württemberg ist sportlich, arbeitet als Logistiker in einem Wissenschaftsverlag, kocht gern - und stottert. Mit Sprach- und Entspannungsübungen macht er sich fit für den Alltag.
Weinheim - "Mein Name ist Nnnnnicolas Will, ich bin 32 Jahre alt, bin hier in Wweinheim geboren und auch g-groß geworden", stellt sich Nicolas Will vor. Er sitzt in der Küche seiner Zweizimmerwohnung in Weinheim, einer 46.000-Einwohner-Stadt im Norden Baden-Württembergs. Will stottert seit seiner Kindheit. Er hat jahrelang mit Logopäden gearbeitet und übt täglich für ein flüssigeres Sprechen. Der Mann im weißen Hemd, Jeans und kurzen blonden Haaren sagt: "Ich versuche, mein Sprechen nicht unbedingt mehr als Defizit wahrzunehmen, sondern auch als Teil von mir."