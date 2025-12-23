Plötzlich Mama, ohne dass jemand etwas bemerkt hätte: Schon zum zweiten Mal bekommt ein Faultier in Niedersachsen unbemerkt Nachwuchs.
23.12.2025 - 06:00 Uhr
Walsrode - Ganz unbemerkt hat ein Faultier Nachwuchs bekommen. Niemandem war aufgefallen, dass das Zweifingerfaultier im Weltvogelpark Walsrode trächtig war. Faultieren sehe man nicht unbedingt an, dass sie schwanger sind, erklärt eine Sprecherin des Vogelparks. Anders als bei Menschen bilde sich "kein deutlich sichtbarer Kugelbauch". Der Nachwuchs liege flach am Bauch der Mutter, vor wie nach der Geburt.