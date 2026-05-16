Zunahme im Kreis Böblingen AOK besorgt über psychische Erkrankungen
Depressionen, Ängste, Sucht: Die Krank-Tage aufgrund psychischer Erkrankungen im Kreis Böblingen nehmen laut AOK zu. Sie fordert mehr Möglichkeiten der Prävention.
Depressionen, Ängste, Sucht: Die Krank-Tage aufgrund psychischer Erkrankungen im Kreis Böblingen nehmen laut AOK zu. Sie fordert mehr Möglichkeiten der Prävention.
Die Zahl der Krankmeldungen aufgrund psychischer Erkrankungen im Kreis Böblingen steigt. Als mit Abstand größte Krankenkasse legte die AOK jetzt ihren Gesundheitsbericht für das Jahr 2025 vor. Er wertet die anonymisierten Daten von 78 436 AOK-Versicherten im Kreis Böblingen aus. Daraus geht hervor, dass von allen Krankmeldungen eine wachsende Zahl auf das Konto von psychischen Erkrankungen geht. Entfielen 2024 im Schnitt 11,9 Tage darauf, waren es 2025 schon 12,8 Krank-Tage – ein Anstieg um 7,5 Prozent.