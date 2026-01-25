Es war laut, es war bunt, es war voll: Die Narrenzunft AHA hat ihren großen Zunftball gefeiert. Wir haben die schönsten Bilder vom närrischen Event in Weil der Stadt.
25.01.2026 - 18:59 Uhr
Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Kaum war die Narrenmesse in der Kirche St. Peter und Paul am Samstag vorbei, ging die Fasnetsfeierei gleich weiter. Wie immer schloss an die Messe, in der sich die Weil der Städter Narrenzunft AHA auf die christlichen Wurzeln der Fasnet bekehrt, der große Zunftball des rund 1500 Mitglieder starken Vereins an.