Zur Debatte über Teilzeitarbeit: Zwei Menschen erklären, warum sie ihr Arbeitspensum radikal reduziert haben

Sie war ganz rasch ganz oben: mit 26 Jahren in der Unternehmenskommunikation bei Skoda in Tschechien, mit 28 Jahren Pressesprecherin bei einer Volkswagen-Tochter in Wolfsburg, mit 30 Jahren dann Pressesprecherin direkt beim Mutterkonzern VW. Christine Sing wäre vielleicht länger geblieben, wäre nach einem Vorstandswechsel im Jahr 2018 nicht „das Prinzip der hierarchischen Dominanz“ zurückgekehrt, wie sie sagt. Da hieß es dann bei Entscheidungen zur Begründung: „Der Chef will das nun mal so.“ Und bei Widerspruch: Einladung zum Mitarbeitergespräch. „Das wollte ich mir nicht länger antun“, erinnert sie sich.

Sing verließ nicht nur VW, sie kehrte dem deutschen Angestelltenverhältnis den Rücken und machte sich selbstständig – als Coach für Frauen in Führungspositionen. Die eine Hälfte des Jahres lebt sie in Deutschland in einer WG in Esslingen, die andere verbringt sie an Stränden, wo sie mit ihren Klientinnen surfen geht. Der Geldbeutel ist seither schmäler, das Leben dafür reicher.

In welchem Umfang und welcher Form erleben wir Arbeit als sinnvoll?

Die heute 39-Jährige steht für ein gesellschaftliches Phänomen, das Sozialwissenschaftler als Downshifting bezeichnen und vor allem in den wohlhabenden, industrialisierten Ländern beobachten: „Downshifter“ sind – im Gegensatz zu Aussteigern – durchaus arbeitswillige Menschen. Sie starten ambitioniert in den Beruf, sind hoch qualifiziert, werden dann jedoch von den Arbeitsbedingungen ernüchtert.

„Mit der Zeit rücken sie ab von Karriere, Status und Einkommen und stellen stattdessen das subjektive Wohlbefinden voran“, erklärt die Göttinger Soziologin Julia Gruhlich, die das Verhalten untersucht hat. Das Wohlbefinden wiederum ist für diese Menschen eng verknüpft mit der Frage, in welcher Form und in welchem Umfang sie Arbeit als gesund und sinnvoll erleben. Teile der CDU haben diese Einstellung jüngst als „Lifestyle-Teilzeit“ bezeichnet und gefordert, den Anspruch auf Teilzeit wieder aufzuheben.

Die „Downshifter“ sind statistisch nicht erfasst. Aber Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und des Statistischen Bundesamts lassen vermuten, dass sie längst keine Minderheit mehr bilden: Der Anteil der Erwerbstätigen, die nicht in Vollzeit arbeiten, ist seit der Wiedervereinigung von 18,5 auf 40,1 Prozent gestiegen. Bei Menschen in der zweiten Lebenshälfte, die meist keine Kinder mehr betreuen müssen, liegt der Anteil sogar bei 44 Prozent.Die große Mehrheit dieser Arbeitnehmer gibt an, die Teilzeit sei ausdrücklich erwünscht. Entsprechend fiel die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 34,9 auf 30,4 Stunden. Aus Umfragen des Deutschen Gewerkschaftsbunds geht zudem hervor, dass mehr als die Hälfte der Deutschen ihre Arbeitszeit am liebsten weiter reduzieren wollen.

Wirtschaft und Politik sind schon seit Längerem alarmiert und senden verzweifelte Appelle. „Arbeit ist doch nicht eine unangenehme Unterbrechung der Freizeit! Das ist etwas, was einen mit Stolz erfüllt. Da müssen wir wieder hinkommen“, sagte Bundeskanzler Friedrich Merz im Jahr 2024 bei einem Treffen mit Industrievertretern. Und Nicola Leibinger-Kammüller, die Chefin des Ditzinger Maschinenbauunternehmens Trumpf, warnte jüngst, Deutschlands Wirtschaft könne sich nur retten durch „mehr schaffen“ und „mehr Freude an der Arbeit“.

Christine Sing vor ihrem Haus in Spanien Foto: privat

Christine Sing hat mehr Freude an der Arbeit, seit sie weniger schafft. Die Lage der deutschen Wirtschaft liege ihr zwar weiter am Herzen, aber sie könne ihr Bestes nur dann geben, wenn sie freie Hand habe und gestalten könne. Nach ihrer Erfahrung als Angestellte, „in eine Rolle gepresst zu werden“, hilft sie Frauen in lähmenden Strukturen, wieder „in die eigene Handlungsfähigkeit zu kommen“, wie sie sagt. Ihr Ansatz: „Ihr sollt euch nicht getrieben und ausgelaugt fühlen wie im Hamsterrad, sondern selbstbestimmt und lebendig – wie auf dem Surfbrett.“

In der Studie von Julia Gruhlich findet man einen Haufen weiterer Beispiele für zweite Karriereanläufe. Da ist die Sachbearbeiterin aus einer schlecht bestückten Stadtverwaltung, die nach einem Burn-out andere Menschen vor ihrem Schicksal bewahren möchte und eine Weiterbildung zur energetische Heilerin macht. Oder der Manager aus einem Versicherungsunternehmen, der nach der Elternzeit lieber als Imker weitermacht. Da ist die Ärztin, die ihre Patienten nicht mehr im Fünf-Minuten-Takt behandeln will und auf Alternativmedizin umgestiegen ist.

Nur so viel Arbeitsstunden wie finanziell möglich

Zu den Downshiftern gehören aber auch jene Angestellte, die ihre Arbeitszeit auf ein finanziell machbares Minimum reduzieren, um den Rest ihrer Zeit außerhalb des Arbeitsplatzes einer befriedigenderen Tätigkeit nachzugehen. Seit 2001, seit der rechtliche Anspruch auf Teilzeit eingeführt wurde, machen davon besonders Männer Gebrauch. Wie Ulrich Langbein, Entwickler bei einem Technologieunternehmen in der Region. „Ich fing nach dem Studium mit Vollzeit an, zunächst bei einer kleinen Firma in Kirchheim“, erzählt der 46-jährige Maschinenbauingenieur und Vater. Er bekam sofort Verantwortung, entwickelte eine spezielle Gewindespindel, saß bald im Kapuzenpulli bei den Autokonzernen mit am Tisch. Als die Firma 2015 in Schieflage geriet, wechselte er zu seinem heutigen Arbeitgeber – und wurde in seinem Eifer etwas ausgebremst. „Ich hatte auf einmal Leerlauf. Lange fragte ich mich, wann es eigentlich richtig losgeht“, erinnert er sich.

Auch irritierte ihn die in größeren Firmen gängige Praxis, auf Grundlage von Kennziffern und Zielvorgaben Entscheidungen zu treffen, ungeachtet dessen, ob sie der Sache dienen. „Damit habe ich meine Schwierigkeiten.“ Langbein reduzierte im Jahr 2023 auf 80 Prozent. Seit vergangenem Sommer schafft er nur noch von Dienstag bis Donnerstag. „Ich glaube nicht, dass ich viel weniger leiste als in Vollzeit.“ An den anderen Tagen arbeitet er an seiner eigenen Zielvorgabe, nämlich ein Ressourcen schonendes Leben zu führen. Vor einem Jahr, nach der Trennung von seiner Partnerin, hat er eine Wohnung in Esslingen gekauft, die er derzeit Wand für Wand dämmt. „Ich verwende ausschließlich Lehm und Holz“, erzählt er in seiner noch recht kühlen Küche. Auf dem Balkon hat er eine Solaranlage installiert, seine Möbel kauft er fast alle aus zweiter Hand. In einem der Räume richtet er eine kleine Töpferei ein. „Hier sind meinen Ideen keine Grenzen gesetzt“, sagt er. Seine Kreationen wolle er eines Tage verkaufen, vielleicht im Fünfeck, einem Ladenprojekt von lokalen Kunsthandwerkern.

Für die Dämmung seiner Wohnung verwendet Ulrich Langbein ausschließlich Holzfaser. Foto: Markus Brändli

Verglichen mit anderen Ländern wie Australien oder Großbritannien, wo zu Downshifting deutlich mehr geforscht wird, scheinen Entscheidungsträger hierzulande immer noch von überholten Verhaltensmustern auszugehen. „In Deutschland erwarten Politiker und Unternehmer weiterhin, dass möglichst alle Menschen ihre Arbeitskraft in Vollzeit in den Dienst der Gemeinschaft stellen“, beobachtet der Soziologe und Philosoph Nikolas Lelle, der ein Buch über die besondere Beziehung der Deutschen zur Arbeit geschrieben hat. Um diese zu verstehen, muss man zurückgehen bis zu Martin Luther, der Arbeit zur Pflicht eines rechten, gottgefälligen Lebens erklärt hatte. Daraus erwuchs ein starker Arbeitsethos, der bis heute das Bild des produktiven und disziplinierten Deutschen prägt.

Nazis sahen Arbeit als Dienst für die Gemeinschaft

Hinzu kam im 19. Jahrhundert und später unter den Nationalsozialisten die Zuschreibung, der Deutsche arbeite für die Gemeinschaft – im Gegensatz zum Juden, der „in die eigene Tasche wirtschaftet“, wie es die Nazis darstellten. „Dass Reste dieser Sichtweise fortleben, konnten wir in den vergangenen Jahrzehnten auch im Umgang mit Langzeitarbeitslosen und Hartz-IV-Empfängern beobachten“, sagt Nikolas Lelle. „Da hieß es dann, diese würden uns auf der Tasche liegen oder sich zu wenig aufopfern.“

Schon im 19. Jahrhundert gab es Aktivisten, die die „moralische Überhöhung von Arbeitsleistung“ und den „deutschen Arbeitsfetisch“ kritisierten. Ins Wanken geriet das Modell der lebenslangen Vollzeit jedoch erst mit dem Aufkommen der neoliberalen Gesellschaft: Die Menschen sollen sich nicht mehr auf den Wohlfahrtsstaat verlassen, stattdessen ist jeder Einzelne nun wieder dazu angehalten, „sich selbst wie ein Unternehmen zu führen“, so beschrieb der Kultursoziologe Ulrich Bröckling den Umbruch. Mit dieser neuen Verantwortung fährt das Individuum sein eigenes Unternehmen dann auch mal herunter, wenn es denn gesundheitlich angezeigt ist. Oder wägt neu ab, worauf es ihm, dem einzigen Mitarbeiter, wirklich ankommt.

In seinem Buch „Bullshit Jobs“ beschreibt der US-amerikanische Kulturanthropologe David Graeber, welchen Schaden die Seele nehmen kann, wenn die Arbeit als sinnlos empfunden wird. „Die meisten Menschen leiden nicht an harter, sondern an sinnloser Arbeit.“ Dabei könnten Scham, innere Leere und Selbstverachtung entstehen. Graeber machte zu Lebzeiten etliche Vorschläge für eine menschlichere Arbeitswelt, darunter nahe liegende Reformen wie den Abbau von unnötiger Bürokratie und hoher Managementhierarchien bis hin zu radikalen Maßnahmen, etwa Mitarbeitern die Entscheidungsmacht zu geben und vom Diktat des Wirtschaftswachstums abzurücken. Und er plädierte dafür, allen Menschen finanziell zu ermöglichen, weniger zu arbeiten. Ein Downshifting für alle.