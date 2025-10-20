Auf dem Birkachhof bei Affalterbach (Kreis Ludwigsburg) ist am Montagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehren aus der Nachbarschaft sind zur Hilfe geeilt.

Zur Stunde (Stand 11.45 Uhr) bekämpfen die Feuerwehren aus Affalterbach und dem Umkreis einen Brand im Affalterbacher Birkachhof. Dort brennt es in einer etwa 40 mal 60 Meter großen Halle. Nach dem Feuerausbruch am Montagvormittag qualmt es noch immer aus der Halle. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Feuer inzwischen aber unter Kontrolle.