Zurück auf Wachstumskurs Würth setzt auf KI und Kundennähe
Digitalisierung trifft auf schwäbische Handwerkskunst. Wie Würth Kunden entlastet und mit KI den Vertrieb revolutioniert. Warum der ein wichtiger Erfolgsfaktor ist.
Digitalisierung trifft auf schwäbische Handwerkskunst. Wie Würth Kunden entlastet und mit KI den Vertrieb revolutioniert. Warum der ein wichtiger Erfolgsfaktor ist.
Würth ist zurück auf Wachstumskurs. Umsatz und Ergebnis sind 2025 gestiegen, und auch in den ersten vier Monaten 2026 hat das Familienunternehmen aus Künzelsau ein Umsatzplus von 3,2 Prozent geschafft. „Wir sind bisher aus Krisen immer gestärkt hervorgegangen. Das stimmt uns zuversichtlich“, sagte Würth-Chef Robert Friedmann bei der Bilanzpressekonferenz trotz eines schwierigen Umfelds.