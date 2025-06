Wegen der Zurückweisungen von Asylsuchenden zeigt ein Konstanzer Anwalt für Strafrecht Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sowie den Präsidenten der Bundespolizei an.

Florian Dürr 17.06.2025 - 18:03 Uhr

Der Konstanzer Anwalt Andreas Hennemann legt sich sowohl mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) als auch mit dem Präsidenten der Bundespolizei, Dieter Romann, an: Angesichts der aktuellen Zurückweisungen von Asylsuchenden aus einem sicheren Drittstaat hat der SPD-Stadtrat Strafanzeige gegen die beiden Männer erstattet. Dieser Schritt erschien ihm „wegen des Verdachts, Untergebene zur Begehung rechtswidriger Taten im Amt im Sinne des § 357 Abs. 1 StGB. verleitet zu haben“ nötig. So heißt es in dem zugehörigen Schreiben an die Staatsanwaltschaft Berlin, das Hennemann kürzlich auf seiner Instagram-Seite geteilt hat. Zuerst hatte der „Südkurier“ darüber berichtet.