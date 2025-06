Zurückweisungen: Könnte es ein Urteil gegen Zurückweisungen auch im Südwesten geben?

Das Berliner Verwaltungsgericht hat in einem Eilverfahren die Zurückweisung von zwei somalischen Asylbewerbern für rechtswidrig erklärt. Das ist ein Rückschlag für Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) , der angekündigt hat, an der von ihm eingeführten Praxis vorerst festzuhalten. Verhandlungen wie in Berlin kann es daher in Zukunft noch in der ganzen Bundesrepublik geben – und aller Voraussicht nach wird es auch dazu kommen. Bisher gibt es in Baden-Württemberg jedoch keinen Hinweis darauf, dass vergleichbare Fälle bereits vorliegen. Dem Justizministerium sind bisher „keine Verfahren, die Zurückweisungen von Asylsuchenden an den Binnengrenzen zum Gegenstand haben, bekannt geworden“, teilt das Ministerium auf Nachfrage mit.