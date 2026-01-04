Zusätze für Ortsnamen: Wenn aus Gutach die „Bollenhutgemeinde“ wird

Für sechs baden-württembergische Kommunen fand die Bescherung schon vier Wochen vor Weihnachten statt. Da erfüllte Innenminister Thomas Strobl (CDU) ihnen einen lange gehegten Wunsch: sie dürfen dem Ortsnamen seither eine Zusatzbezeichnung voranstellen. Aus Gutach wurde so die „Bollenhutgemeinde“, aus Tettnang die „Hopfenstadt“, aus Oberderdingen-Großvillars der „Waldenserort“ – und so weiter.

„Die neue Welt der Zusatzbezeichnungen ist schon recht bunt und sie wird immer bunter“, jubilierte Strobl per Pressemitteilung. Jedem Ort gratulierte er einzeln zum erweiterten Namen und erläuterte dessen Hintergrund. Gutach sei „zu Recht stolz“ auf den seit 1800 zur Tracht gehörenden Hut für ledige Frauen, der zu einem der bekanntesten Symbole des Schwarzwalds geworden sei. Ebenso könne Tettnang stolz sein auf sein „grünes Gold“, das vom Sommer bis zur Ernte im Frühherbst das Landschaftsbild präge. Die Rathauschefs ließen sich durchweg dankbar zitieren. Vom „Sahnehäubchen“ zu den Feiern des 750-Jahr-Jubiläums sprach Siegfried Eckert (Gutach). „Mit großer Freude“ quittierte Regine Rist (Tettnang), dass im zweitgrößten deutschen Anbaugebiet der Hopfen als „kulturelles Erbe und wichtiger Wirtschaftsfaktor“ gewürdigt werde.

Seit fünf Jahren ist die Praxis gelockert

Mit den sechs neuen Orten steigt die Zahl der Städte, Gemeinden oder Ortsteile mit Zusatzbezeichnung auf 130; mehr als jede zehnte der insgesamt 1111 Kommunen im Südwesten darf also eine führen. 60 Titel stammen noch aus der Zeit, als das Land die Vergabe relativ strikt handhabte. 70 kamen seit Dezember 2020 hinzu, als die Praxis vom Landtag gelockert wurde – „auf Initiative von Innenminister Thomas Strobl“, wie stets hinzugefügt wird. Er habe sich dafür eingesetzt, um die Identität und das Zusammengehörigkeitsgefühl vor Ort zu stärken.

Bewerben können sich Kommunen, die geschichtliche Bezüge, besondere Eigenarten oder ein Alleinstellungsmerkmal herausstreichen möchten. Der Wunsch muss vor Ort allerdings breit verankert sein: Drei Viertel der Stimmen im Gemeinderat werden als „demokratisches Fundament“ verlangt, ebenso der „Rückhalt in der Bevölkerung“. Abgelehnt wurde ein Antrag laut Innenministerium noch nie: In „wenigen Einzelfällen“ habe man sich im Vorfeld mit Gemeinde besprochen, weil die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorlagen; diese hätten ihr Ansinnen danach storniert. Aktuell seien drei Anträge offen.

„Hochschulstadt“ wird am häufigsten vergeben

Der am häufigsten vergebene Titel ist übrigens „Hochschulstadt“. Aalen, Albstadt, Biberach, Geislingen, Heidenheim, Künzelsau, Mosbach, Riedlingen, Sigmaringen, Trossingen und Weingarten dürfen sich so nennen. Kurz vor der Änderung, 2019, wurde Strobls Heimatstadt Heilbronn sogar zur „Universitätsstadt“, dank der Filiale der TU München – allerdings auf Beschluss der Landesregierung. Mehrere Zusatzbezeichnungen beziehen sich auf die Zähringer, in Neuenburg, St. Peter und Weilheim/Teck. Doppelt gibt es eine „Donauquellstadt“ (Donaueschingen und Furtwangen) sowie eine „Schäferlaufstadt“ (Markgröningen und Wildberg). Viele andere Namen hingegen sind Unikate – die „Zwetschgenstadt“ Bühl zum Beispiel, die „Urweltgemeinde“ Holzmaden, die „Schillerstadt“ Marbach, die „Senderstadt“ Mühlacker oder die – zuletzt frisch gekürte – „Ipfmessstadt“ Bopfingen.

Auch in Zeiten knapper Kassen bleibt die Eigen-PR bezahlbar. Dem Land entstehen laut Innenressort „keine nennenswerten Kosten“ durch die Genehmigung, die Kommunen müssten vor allem den „Tausch der Ortstafeln“ finanzieren.