Trotz knapper Flächen und viel Bürokratie in Stuttgart – wie können gemeinschaftliche Wohnprojekte realisiert werden? Ideen für Baugruppenfans werden jetzt in Stuttgart vorgestellt.
17.06.2026 - 15:31 Uhr
Wie wollen wir wohnen – dieser Frage geht das „Zusammen Leben Festival“ nach. Im Kunstverein Wagenhalle in Stuttgart wird am 19. und 20. Juni über die Zukunft des Wohnens und Zusammenlebens nachgedacht, denn gemeinschaftlich, nachhaltig und gemeinwohlorientiert zu wohnen, zu bauen und zu wirtschaften, ist ein gesellschaftlicher Trend – seien es Baugruppen oder Genossenschaften.