Trotz knapper Flächen und viel Bürokratie in Stuttgart – wie können gemeinschaftliche Wohnprojekte realisiert werden? Ideen für Baugruppenfans werden jetzt in Stuttgart vorgestellt.

Wie wollen wir wohnen – dieser Frage geht das „Zusammen Leben Festival“ nach. Im Kunstverein Wagenhalle in Stuttgart wird am 19. und 20. Juni über die Zukunft des Wohnens und Zusammenlebens nachgedacht, denn gemeinschaftlich, nachhaltig und gemeinwohlorientiert zu wohnen, zu bauen und zu wirtschaften, ist ein gesellschaftlicher Trend – seien es Baugruppen oder Genossenschaften.

Grundstücke oder umbaufähige Bauten zu finden, ist allerdings schwierig – zumal in Stuttgart. Auch die vielen Regularien machen solche Projekte zu einer Herausforderung. Ein Bündnis aus neun gemeinwohlorientierten Organisationen lädt wohn-experimentierfreudige Menschen, lokale Initiativen und Organisationen ein, die sich für gemeinschaftliches Wohnen interessieren und engagieren. Angeboten werden über 80 Veranstaltungen – von Diskussionen und Impulsen bis hin zu Workshops und Ausstellungen.

Politische Forderungen an die Stadt Stuttgart

Dem Bündnis geht es mit dem Festival auch um politische Sichtbarkeit. Das Ziel ist, politische Rahmenbedingungen zu verbessern, seien es Fördergelder, seien es steuerliche Entlastungen, damit solche Projekte leichter realisierbar werden, gleichgültig, ob es sich dabei um Umbauprojekte oder Neubauten handelt. Die Hoffnung ist zudem, dass mit derlei Projekten „soziale Infrastruktur“ gestärkt wird, kurzum: mehr barrierefreie Wohnungen beispielsweise oder auch die Sicherung von dauerhaft bezahlbaren Mieten.

„Stuttgart sollte sich ein Beispiel an Tübingen nehmen“, sagt Kurt Kühfuß vom Netzwerk für gemeinschaftliches Bauen und Wohnen in Stuttgart. „Es gibt Städte, die Baugruppen in einem kooperativen Verfahren begleiten, wie etwa die Stadt Tübingen. Dort wird gemeinsam mit Bauwilligen an einem Antrag gearbeitet und Hilfe geleistet bei Fragen der Finanzierungsweise, wo etwas nachgebessert werden könnte, was so eine Gruppe alles bedenken muss.“

Langfristige Ziele

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich an den beiden Tagen über fachliche Themen austauschen und sich von guten Projekten und Initiativen inspirieren lassen. Exkursionen führen beispielsweise zu schon bestehenden oder sich in Bau befindlichen Projekten – vom Olga-Areal über das Quartier am Rotweg, zu einem seit 40 Jahren existenten Wohnprojekt in einer ehemaligen Fabrik in Heslach, zur fast 100 Jahre bestehenden Mietersiedlung Weissenhofsiedlung und zu einer privaten Baugemeinschaft ganz in der Nähe am Kochenhof.

Schnell und günstig bauen war das Ziel auch schon 1927. Daher führt eine Exkursion auch zur Weißenhofsiedlung in Stuttgart. Im Bild ist das Mehrfamilienhaus von Mies van der Rohe. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Zwei Tage Programm in Stuttgart

Freitag, 19.6.2026, findet von 9 bis 16 Uhr eine Fachtagung statt und Exkursionen von 16 bis 19.30 Uhr, eine Party ab 20 Uhr.

Samstag, 20.6.2026: 9 bis 16.30 Uhr, rund 70 Workshops finden in neun Räumen über den Tag verteilt zu Themen von gemeinschaftlichem Wohnen über die Finanzierung bis zu kooperativen Planungsprozessen statt. Veranstaltet werden diese Formate von Privatpersonen, Organisationen und Netzwerken aus dem Feld des gemeinschaftlichen Wohnens, Bauens und Wirtschaftens.

Wie komme ich zum Festival

Das Festival findet im Kunstverein Wagenhalle e.V., Innerer Nordbahnhof 1, 70191 Stuttgart statt, die Teilnahme ist kostenlos. Tickets für das Festival sind bereits vergeben, aber der Fachtag am Freitag, 19. Juni 2026 von 10-16 Uhr wird auch per Livestream auf der Festivalwebseite übertragen: www.zusammenleben.jetzt