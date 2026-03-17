Die Fraktion von CDU und CSU im EU-Parlament hat enger mit der AfD und anderen rechten Parteien kooperiert als bislang bekannt. Parteifreunde in Deutschland wollen nun mehr wissen.
17.03.2026 - 16:28 Uhr
Brüssel - In der CDU werden Rufe nach einer intensiveren Aufklärung der Zusammenarbeit ihrer Europaparlamentsfraktion mit Rechtsaußen-Parteien wie der AfD lauter. "Da ist noch mehr Klärungsbedarf in meinen Augen erforderlich", sagte Europastaatsminister Gunther Krichbaum in Brüssel. Die Vorgänge müssten noch deutlich stärker untersucht werden.