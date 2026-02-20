In Argentinien sind bei Protesten gegen Präsident Mileis geplante Arbeitsmarktreform Demonstrierende und Polizei aneinandergeraten. Tausende versammelten sich vor dem Parlament.
20.02.2026 - 09:31 Uhr
In Argentinien ist es bei Protesten gegen die geplante Arbeitsmarktreform von Präsident Javier Milei zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen. Beim vierten Generalstreik seit Mileis Amtsantritt versammelten sich am Donnerstag mehrere tausend Menschen vor dem Parlament in Buenos Aires. Einige Dutzend Demonstranten bewarfen Polizeibeamte mit Flaschen und Steinen. Die Beamten setzten Tränengas, Wasserwerfer und Gummigeschosse ein und nahmen mindestens ein Dutzend Menschen fest.