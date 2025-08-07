Ein 22-Jähriger hat am Mittwochabend in Esslingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto.

Digital Desk: Laureta Nrecaj (nre)

Infolge eines Verkehrsunfalls auf der Zollbergstraße in Esslingen sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem 20-jährigen Beifahrer gegen 20.30 Uhr in Richtung Esslingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und seitlich mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierte.

 

Sowohl die beiden jungen Männer als auch der 19-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos und sein 37-jähriger Beifahrer wurden den weiteren Angaben zufolge verletzt. Alle vier Personen seien vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend ins Krankenhaus gebracht worden, berichtet die Polizei. Die beiden Fahrzeuge seien abgeschleppt worden, der entstandene Sachschaden belaufe sich auf etwa 43 000 Euro. Die Feuerwehr sei ebenfalls mit einem Fahrzeug und vier Einsatzkräften vor Ort gewesen.