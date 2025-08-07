Ein 22-Jähriger hat am Mittwochabend in Esslingen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge kollidierte er mit einem entgegenkommenden Auto.

Laureta Nrecaj 07.08.2025 - 12:59 Uhr

Infolge eines Verkehrsunfalls auf der Zollbergstraße in Esslingen sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Laut Polizei war ein 22-jähriger Autofahrer mit seinem 20-jährigen Beifahrer gegen 20.30 Uhr in Richtung Esslingen unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet und seitlich mit einem entgegenkommenden Wagen kollidierte.