Bei Merklingen im Alb-Donau-Kreis Zwei junge Verletzte und Vollsperrung auf A 8 nach Unfall

Die A 8 musste am Donnerstagmittag nach einem Unfall bei Merklingen (Alb-Donau-Kreis) in Richtung gesperrt werden. Zwei Kinder wurden bei dem Unfall verletzt, zudem entstanden 33.000 Euro an Schaden.