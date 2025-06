Ein Tipper aus dem Kreis Ludwigsburg hat bei der Zusatzlotterie Sieger-Chance der Rentenlotterie Glückspirale groß abgeräumt. Jetzt warten zehn Jahre lang 5000 Euro monatlich oder wahlweise 600 000 Euro auf einmal auf den Gewinner, alles steuerfrei.

Der Mann spielte mit seinem Los bei der Glücksspirale mit und kreuzte für einen zusätzlichen Einsatz von drei Euro auch die Teilnahme an der Sieger-Chance an. Das hat sich gelohnt. Die sechsstellige Ziffernfolge auf seinem Los stimmte exakt mit der am 21. Juni ermittelten Gewinnzahl der Sieger-Chance in der Gewinnklasse 2 überein. Seinen Tipp gab er im Internet unter lotto-bw.de ab. Dadurch ist der Gewinner Lotto Baden-Württemberg bereits bekannt. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Treffer in der Gewinnklasse 2 der Sieger-Chance liegt bei 1:1 Million.

Sportförderung durch die Zusatzlotterie

Von den Erträgen der Zusatzlotterie Sieger-Chance profitiert laut Lotto-Mitteilung der Sport in Deutschland in vielfältiger Form. Die Reinerträge kommen Athleten, Trainern, den Leistungssportstrukturen im Deutschen Olympischen Sportbund und den Spitzenverbänden sowie dem Nachwuchsleistungssport in den Ländern zugute. Im vergangenen Jahr belief sich das Fördervolumen allein in Baden-Württemberg auf rund 1,5 Millionen Euro.