Zuschauerbefragung Wer die Diskussion gewonnen hat

Zuschauerbefragung: Wer die Diskussion gewonnen hat
1
Manuel Hagel (links) und Andreas Stoch gehören beide zu den Gewinnern. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Die Zuschauer bewerten den Auftritt – und sind sich zum Großteil einig. Nur zwei Kandidaten können am Ende für sich punkten.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

Es ist eine Spielerei, aber eine nette. Zu Beginn der Veranstaltung durften die Gäste mit ihrem Smartphone schon einmal wählen gehen, am Ende der spannenden, fast zwei Stunden andauernden Diskussion noch einmal. Das Stimmungsbild, das sich dabei ergeben hat, ist fern ab von statistischer Evidenz. Interessant ist es trotzdem.

 

Solide Mehrheit für das Regierungslager

SPD-Chef Andreas Stoch hat wohl besonders gut argumentiert, 34 Besucher hätten nach der Veranstaltung SPD gewählt, zehn mehr als zu Beginn. Neben Stoch konnte nur noch AfD-Frontmann Markus Frohnmaier zulegen, von neun auf elf. Manuel Hagel (CDU) blieb gleich, Cem Özdemir (Grüne), Hans-Ulrich Rülke (FDP) und Mersedeh Ghazaei (Linke) verloren nach der Diskussion an Zustimmung. Wobei auch das Spiel ein paar Teilnehmer verlor: anfangs zückten 344 Besucher das Smartphone, am Ende 332.

Allerdings: so richtig freuen können sich Stoch und Frohmeier wohl nicht. Insgesamt gab es unter den Besuchern eine solide schwarz-grüne Mehrheit. Mehr als zwei Drittel hätten nach der Veranstaltung CDU (126) oder Grün (118) gewählt. Zu Beginn hatten die Grünen noch 130 Stimmen.

