10.000 Dollar für alle Olympia-Starter? Athletenvertreter finden: Das reicht noch nicht. Eine große Gruppe von Sportlern geht ganz leer aus.
Lausanne - Das 10.000-Dollar-Versprechen des IOC für jeden Olympia-Teilnehmer stößt in der Athletengemeinde nicht auf ungebremste Begeisterung. "Bis zu einer fairen Beteiligung ist noch erheblich Luft nach oben", sagte Leo Köpp, Präsidiumsmitglied von Athleten Deutschland. Der Umfang des angekündigten Fonds des Internationalen Olympischen Komitees von 140 Millionen Dollar für den Zuschuss stelle "weniger als zwei Prozent des Gesamtumsatzes des IOC im selben Zyklus" dar.