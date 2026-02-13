Zustände bei der Schönbuchbahn Lokführer beschreibt belastende Situation – „Kollegen sind am Anschlag“
Fahren die Nexios oder fahren sie nicht? Diese Unsicherheit gilt nicht nur für die Fahrgäste, sondern auch die Lokführer.
Die Ausfälle auf der Schönbuchbahn strapazieren die Nerven von vermutlich allen Beteiligten und Betroffenen. Wie herausfordernd die Situation auch für die Lokführer sein muss, macht eine Mail deutlich, die unsere Redaktion erreicht hat. „Alle Kolleginnen und Kollegen sind am Anschlag“, schreibt ein Lokführer, der anonym bleiben möchte.