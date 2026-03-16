Die Stadt hat die beiden Stege, die den Park der Villa Berg und den Schlossgarten verbinden, unter die Lupe genommen. Noch ist unklar, ob eine Sanierung ausreicht.

Sebastian Steegmüller 16.03.2026 - 09:00 Uhr

Für Radfahrer und Fußgänger sind der Riesling- und der Trollingersteg zwischen dem Park der Villa Berg und dem Unteren Schlossgarten wichtige Übergänge im Stuttgarter Osten. Vergangene Woche wurden die Holzplanken zeitweise vom städtischen Tiefbauamt gesperrt. Besucher der Grünanlagen mussten Umwege in Kauf nehmen, um die Steubenstraße und die Stadtbahngleise zu passieren. Ein Zustand, an den sie sich möglicherweise gewöhnen müssen. Denn die Stadt hat die beiden Bauwerke auf mögliche Schäden untersucht und festgestellt, dass Handlungsbedarf besteht.