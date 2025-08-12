Zustand der Dienststellen: Achtlosigkeit gegenüber der Polizei ist Achtlosigkeit gegenüber den Bürgern

Es ist gut, dass die Gewerkschaft der Polizei (GdP) auf den heruntergekommenen Zustand vieler Dienststellen hingewiesen hat. Das ist keine Kleinigkeit, kein Nebenthema im politischen Sommerloch. Wie der Staat mit denen umgeht, die im Kontakt mit den Bürgern seine herausgehobenen Repräsentanten sind, sagt etwas über den gesamten Zustand der Gesellschaft aus. Die Polizei sorgt dafür, dass die Regeln, die ein Gemeinwesen sich in freier Selbstbestimmung gibt, auch eingehalten werden. Wenn die Regelhüter selbst in verwahrlosten Umständen arbeiten müssen, zeugt das von einer staatlichen Achtlosigkeit, die langfristig auch auf die Bürger zurückwirkt. Eine Polizei, die in ihrer Ausstattung, vom Bürostuhl über die sanitären Einrichtungen auf den Wachen bis hin zum Wagenpark, vernachlässigt wird, verliert im Kontakt zu denen, die sie schützen soll, Respekt und Autorität.

Keine Nische konservativer Politrhetorik Das ist übrigens keine Nische konservativer Politrhetorik. Sicherheitspolitik ist Sozialpolitik. Das übersehen die politischen Kräfte links von der Mitte zu oft. Es sind die Schwachen im Land, die darauf angewiesen sind, dass der Staat mit Autorität und Wirkungskraft die öffentliche Ordnung durchsetzt. Reiche können sich Sicherheit kaufen, Arme nicht. Die Wertschätzung öffentlichen Gutes Aber es wäre falsch die Debatte nur auf den Zustand der Polizeidienststellen zu verkürzen. Vermutlich könnten von deutschen Gerichtsgebäuden ähnlich alarmierende Fotos ins Netz gestellt werden, wie das gerade bei Polizeirevieren in Mode kommt. Und letztlich sind das alles nur Details eines noch größeren Themas: der systematischen Vernachlässigung öffentlicher Infrastruktur. Die Wertschätzung öffentlichen Gutes entgegen dem öden Dauergerede über Sparnotwendigkeiten und vermeintlichen Haushaltslogiken wieder herzustellen – das wäre eine zentrale Aufgabe der Politik.