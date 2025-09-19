Der Rote Flitzer fährt am 30. September zum Cannstatter Wasen und später auch wieder zurück. Der Schienenbus hält unter anderem im Kreis Ludwigsburg.
19.09.2025 - 10:00 Uhr
Ein Besuch des Volksfestes auf dem Cannstatter Wasen – dafür nehmen Schwaben schon mal weitere Anreisen in Kauf. Unterhaltsam könnte aber schon der Weg dorthin bei einer Fahrt mit dem Roten Flitzer werden. Der nostalgische Schienenbus geht am Dienstag, 30. September, von Heilbronn aus auf die Reise. Er hält dabei unter anderem an drei Bahnhöfen im Kreis Ludwigsburg: in Bietigheim-Bissingen, Ludwigsburg und Kornwestheim.