Zuzahlungen: Hohe Kosten für Medizin-Hilfsmittel

Im vergangenen Jahr wurden 11,5 Milliarden Euro für sogenannte medizinische Hilfsmittel ausgegeben. Hinter dem technischen Begriff verbergen sich Dinge wie Gehhilfen, Rollstühle, Seh- und Hörhilfen, oder Einlagen, Bandagen oder Stützstrümpfe. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Ausgaben um eine halbe Milliarde Euro. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Spitzenverbandes der Gesetzlichen Krankenkassen hervor.

Das wichtigste Ergebnis der Auswertung der Abrechnungsdaten von 31,8 Millionen Versorgungen mit Hilfsmittel: Viele Bürger sind offenbar durchaus bereit, Geld aus eigener Tasche für Leistungen auszugeben, die über die Erstattung durch die Krankenkasse hinausgehen. Die Summe für diese Mehrkosten betrug im vergangenen Jahr 1,04 Milliarden Euro.

Versicherte müssen Mehrkosten tragen

Das System funktioniert so: Gesetzlich Versicherte haben Anspruch auf eine mehrkostenfreie Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln. Sie werden in der Regel ärztlich verordnet. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten. Aber nicht für jedes beliebige Modell, sondern immer nur für das medizinisch notwendige und wirtschaftlichste Hilfsmittel. Wenn Patienten damit nicht zufrieden sind, weil sie etwa weitergehende Wünsche hinsichtlich des Komforts oder der Ästhetik haben, müssen sie die Mehrkosten dafür selbst tragen. Seit Jahren hat sich dabei ein recht konstantes Verhältnis eingependelt. In etwa 80 Prozent der Fälle akzeptieren die Patienten die von der Kasse übernommenen Leistungen. Aber in jedem fünften Fall kommt es zu Zuzahlungen. Im Schnitt betragen diese Mehrkosten für zusätzliche Leistungen außerhalb des medizinisch Notwendigen 149 Euro pro Fall.

Zuzahlungsfreie Hilfsmittel

Die Leistungserbringer sind verpflichtet, immer zuzahlungsfreie Hilfsmittel anzubieten und die Versicherten darüber zu informieren, dass sie einen Versorgungsanspruch haben. Sollten die Patienten dennoch Extras wünschen, müssen die Anbieter die Höhe der Mehrkosten den Kassen mitzuteilen.

Die Krankenkassen bemängeln, dass es zu wenig Informationen darüber gibt, warum sich Patienten bereitfinden, Mehrkosten zu tragen. „Nur wenn wir die Gründe kennen, weshalb sich Versicherte für Hilfsmittel mit Mehrkosten entscheiden, können wir einschätzen, ob es sich um die bewusste Entscheidung für eine Leistung handelt, die über den gesetzlichen Rahmen hinausgeht, oder ob es andere Gründe gibt“, sagt Oliver Blatt, der Vorstandschef des GKV-Spitzenverbandes. „Erst wenn wir das wissen, können unsere Versicherten besser vor ungerechtfertigten Mehrkosten geschützt werden.“ Er fordert deshalb vom Gesetzgeber, „endlich eine gesetzliche Meldepflicht für die Gründe von Mehrkosten festzulegen“.