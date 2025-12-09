Einwanderung nach Europa Warum die „Migrationswende“ richtig ist
In Deutschland und Europa werden die Weichen anders gestellt. Schutz ist dennoch nötig, meint Autor Armin Käfer.
In Deutschland und Europa werden die Weichen anders gestellt. Schutz ist dennoch nötig, meint Autor Armin Käfer.
Auch Politiker im fortgeschrittenen Alter sind allem Anschein nach noch lernfähig. Das Paradebeispiel heißt Friedrich Merz. Der Kanzler zeichnet sich durch eine bisweilen missverständliche, oft auch irritierende Rhetorik aus. Zuletzt hat er mit seinem Gerede über unliebsame Erscheinungen im Stadtbild Unmut geschürt. Nun bedauerte er dies vor laufender Fernsehkamera. Das ist gut so. Noch besser wäre es freilich, wenn er früher darüber nachdenken würde, was er so daherredet.