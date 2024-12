Bundeskabinett in Berlin beschließt Plan gegen Menschenhandel

Zwangsarbeit, Zwangsprostitution, illegale Organentnahme - auch in Deutschland werden Menschen Opfer von Menschenhandel. Mit einem Aktionsplan soll stärker dagegen vorgegangen werden.

red/dpa 11.12.2024 - 14:06 Uhr

In Deutschland soll stärker gegen Menschenhandel vorgegangen werden. Das sieht ein sogenannter nationaler Aktionsplan vor, den das Bundeskabinett in Berlin beschlossen hat. Eine im Sommer in Kraft getretene Verschärfung der EU-Richtlinie zur Bekämpfung des Menschenhandels trägt den Mitgliedsstaaten auf, solche Aktionspläne zu erstellen.