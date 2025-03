Ein Gedenktag zur Prävention von Gewalt gegen Frauen in Ludwigsburg? Da war wohl der Wunsch der Vater des Gedankens.

Sabine Armbruster 09.03.2025 - 12:19 Uhr

Gedenktage haben durchaus ihre Berechtigung. In erster Linie dann, wenn sie alljährlich bedeutende historische Ereignisse ins Gedächtnis rufen. So wird am 8. Mai mit dem Tag der Befreiung an das Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert, am 27. Januar, dem Datum, als Auschwitz befreit wurde, der Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus begangen.