Zwei Anhänger voller Lebensmittel: Von 12-Jährigem initiiert –Spontane Hilfsaktion für Tafel ist ein Riesenerfolg

Dass manche Mitmenschen nicht unbedingt so sorglos einkaufen und essen können, wie man das in der eigenen Familie vielleicht gewohnt ist, beschäftigt den 12-jährigen Julius Gehrke, Schüler des Marbacher Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Ihn lässt das Leid anderer nicht kalt. Dass er etwa von der existenziellen Bedrohung der Marbacher Tafel erfahren hat, liegt daran, dass zuhause offen auch über brisante Zeitungsberichte gesprochen und diskutiert wird. So wie über jenen, der Ende November in unserer Zeitung erschienen war und der die dramatische Situation der Hilfseinrichtung für Bedürftige deutlich kennzeichnete.