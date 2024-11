Zwei Einbrüche in Korntal-Münchingen

Gleich zweimal schlagen Unbekannte im Korntaler Norden zu. Wie hoch der Wert des Diebesguts ist kann die Polizei noch nicht genau sagen. Sie sucht nun nach den Tätern und mutmaßlichen Zeugen.

Marius Venturini 26.11.2024 - 11:10 Uhr

Unbekannte sind am Montag zwischen 12 und 18.45 Uhr im Norden von Korntal in zwei Häuser eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt, in beiden Fällen durchsuchten sie mehrere Wohnräume und entwendeten den bisherigen Erkenntnissen zufolge Schmuck. Der genaue Wert des Diebesgutes kann laut Polizei derzeit noch nicht genau beziffert werden, ebenso wenig die Höhe des entstandenen Schadens.