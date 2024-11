Gleich zweimal haben Unbekannte Einbrecher in Korntal-Münchingen zugeschlagen. Ob es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt, will die Kriminalpolizei nun ermitteln.

Marius Venturini 13.11.2024 - 16:36 Uhr

Gleich zweimal haben Einbrecher dieser Tage in Münchingen zugeschlagen. Zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, waren Unbekannte in der Adlerstraße am Werk. Hier wurde ein Fenster im Erdgeschoss eines Hauses aufgehebelt, wodurch die Täter ins Innere gelangten und sämtliche Schränke durchwühlten. Zum möglichen Diebesgut ist noch nichts bekannt. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf circa 500 Euro.