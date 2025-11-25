Bei zwei Einbrüchen in Schulen in Bernhausen und Leinfelden wurden am Wochenende wohl keine Wertgegenstände gestohlen. Leinfelden-Echterdingen setzt dagegen ein Sicherheitskonzept um.
25.11.2025 - 14:40 Uhr
Zwei Einbrüche in Schulen in Bernhausen und in Leinfelden beschäftigen nach wie vor die Polizei. Wertgegenstände seine nicht entwendet worden, heißt es zumindest aus der Schule in Bernhausen. Aber der Sachschaden, der durch den Einbruch verursacht wurde, sei nicht unerheblich. Er wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Dazu gehören eine eingeschlagene Glastüre, ein beschädigter Kühlschrank und ein Fernseher.