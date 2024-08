In Stuttgart sind Unbekannte in zwei Wohnungen eingebrochen. Sie erbeuteten Bargeld, Elektroartikel und eine Uhr im Wert von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Gülay Alparslan 20.08.2024 - 11:20 Uhr

Einbrecher sind zwischen Dienstag (13.08.) und Montag (19.08.) in eine Wohnung in der Rosensteinstraße in Stuttgart-Nord eingedrungen. Ein weiterer Wohnungseinbruch ereignete sich in der Nacht zum Sonntag (18.08.) in der Stitzenburgstraße in Stuttgart-Mitte.