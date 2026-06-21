Peter Maffay und Johannes Oerding kennen sich seit 2017. In der Zeit sind sie Freunde geworden. Und sie arbeiten so gern zusammen, dass dabei - quasi nebenbei - ein gemeinsames Album entstanden ist.
21.06.2026 - 10:21 Uhr
Hamburg - Was kommt wohl dabei heraus, wenn sich Peter Maffay und Johannes Oerding länger in ein Musikstudio einschließen und einfach experimentieren? Die Antwort ist: ein gemeinsames, deutschsprachiges Album mit Country- und Blues-Elementen. Am Samstag haben die beiden Künstler das erste Lied aus dem Album "Nashville" im Hamburger Volksparkstadion vor etwa 45.000 Menschen vorgestellt. Die Verkündung der besonderen Zusammenarbeit konnten Fans auch im Livestream aus dem Stadion mitverfolgen.